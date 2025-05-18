Saadet Partisi Talas'ta Saha Taramalarına Devam Ediyor

Ahmet Karagöz: “Yeni nesil siyaset, yerinde dinleme ve çözüm üretmektir”

Saadet Partisi Talas İlçe Teşkilatı, saha çalışmaları kapsamında Yenidoğan Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Ahmet Karagöz önderliğinde gerçekleşen ziyarette, mahalle sakinlerinin sorunları dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İlçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılan saha taramasında, esnafın ve mahalle halkının ekonomik, sosyal ve altyapısal konulardaki talepleri birinci ağızdan dinlendi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde, Saadet Partisi heyeti vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

“Yerinde tespit, gerçek çözüm üretir”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ahmet Karagöz, yeni nesil siyasetin merkezine “insanı” koyduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset sadece kürsülerde konuşmakla olmaz. Halkın içine karışmak, sorunları yerinde görmek ve dinlemek gerekiyor. Biz Saadet Partisi olarak, masa başında değil sahada siyaset yapıyoruz. Talas’ta yaşayan her vatandaşımızın sesine kulak vermek bizim asli görevimiz. Bugün Yenidoğan Mahallemizde esnafımızı ve hemşerilerimizi dinledik. Karşılaştıkları zorlukları doğrudan kendilerinden öğrendik. Bu saha çalışmaları, çözüm odaklı politikalar üretmemizde çok kıymetli veriler sağlıyor.”

Esnaftan talepler: Ekonomi ve altyapı öne çıkıyor

Saha çalışmaları sırasında esnafın en çok dile getirdiği konular arasında ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve yerel hizmet eksiklikleri dikkat çekti. Mahalledeki bazı yolların bakım ihtiyacı, park ve yeşil alan eksiklikleri vatandaşlar tarafından sıklıkla dile getirildi.

Karagöz, bu sorunların rapor haline getirilerek hem il yönetimine hem de ilgili kurumlara iletileceğini belirtti. Ayrıca bu tür ziyaretlerin düzenli olarak devam edeceğini söyleyerek, “Talas’ta dokunmadığımız el, dinlemediğimiz bir tek vatandaş bırakmak istemiyoruz” dedi.