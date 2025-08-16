Saadet Partisi Yönetimi'nin Develi Ziyareti

Saadet Partisi heyeti Develi ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet, ilçe çarşısındaki dükkânları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretler sırasında esnafların ekonomik koşullara dair görüşleri, beklentileri ve sorunları dinlendi, notlar alındı.

Ayrıca vatandaşlarla sokakta birebir görüşmeler yapan heyet, halkın nabzını tuttu. İl Başkanı Altun, Saadet Partisi’nin her zaman halkla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Heyet, Develi halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya ve bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

“Bizler Saadet Partisi olarak, halkımızla iç içe olmayı, onları dinlemeyi, sorunlarına çözüm önerileri üretmeyi ve bu çözümleri birlikte hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Her bir hemşehrimizin sesi bizim için kıymetlidir; siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır.” ifadeleriyle ziyaretlerin önemi vurgulandı.