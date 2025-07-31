Saadet Partisinden Bünyan'a Dolu Dolu Ziyaret Programı

Ziyaretlerde İl Başkanı Altun’a, Saadet Partisi Bünyan İlçe Başkanı Mehmet Sarıçiçek ve il teşkilat mensupları eşlik etti. Program, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in makamında gerçekleşen nezaket ziyaretiyle başladı. Görüşmede ilçe sorunları, yerel ihtiyaçlar ve ortak çözüm imkanları üzerine yapıcı ve samimi bir istişare gerçekleştirildi.

Başkan Altun ve beraberindeki heyet, belediye ziyaretinin ardından çarşı esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de esnafların talep ve beklentilerini dinledi. İlçe halkıyla sokakta birebir temas kuran Saadet Partisi heyeti, vatandaşın gündemini yerinde dinleyerek notlarını aldı.

Programın dikkat çeken anlarından biri ise Başkan Altun’un Bünyanlı çocuklarla bir araya geldiği samimi buluşmaydı. Mahalle arasında oyun oynayan çocuklarla neşeli diyaloglar kuran Altun, onlara moral verdi, birlikte vakit geçirdi. Bu sıcak anlar, hem çocukların hem de çevredeki vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ayrıca, ziyaretler kapsamında vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretleri de gerçekleştiren heyet, acılı ailelerin yanında olduklarını belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Erdal Altun, şunları kaydetti:

“Kayseri’mizin her köşesinde olduğu gibi Bünyan’da da hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz. Saadet Partisi olarak sahadan kopmadan, halkımızı dinleyerek ve onların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek siyaset yapmayı sürdürüyoruz. Bugün esnafımızla, çocuklarımızla, büyüklerimizle bir araya geldik. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır. Bünyanlı kardeşlerimize gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyoruz.”

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, il genelinde sürdürdüğü bu etkin ziyaret programlarıyla; halkla doğrudan iletişim kurma, sorunlara yerinde çözüm üretme ve yapıcı siyaseti yerelde güçlendirme hedefini kararlılıkla sürdürüyor.