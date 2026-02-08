Saadet Partisinden Talas'ta Esnaf Ziyareti

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan tarafından kamuoyuna açıklanan “Kalkınma Planı” esnaflara detaylarıyla anlatıldı. Plan kapsamında üretim, istihdam, adil gelir dağılımı ve esnafın desteklenmesine yönelik projeler paylaşılırken, hazırlanan bilgilendirici broşürler esnaflara ulaştırıldı.

Ziyaretler sırasında esnafların yaşadığı ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler, vergi yükü ve finansmana erişimde karşılaşılan sorunlar dikkatle dinlendi. Esnaflardan gelen talep ve öneriler tek tek not alınarak, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı Ahmet Karagöz, yaptığı açıklamada;

“Esnafımız, toplumumuzun bel kemiğidir. Yaşanan ekonomik darboğazın en ağır yükünü taşıyan kesimlerin başında gelmektedir. Saadet Partisi olarak, esnafımızın emeğinin karşılığını aldığı, üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı bir ekonomik düzeni hayata geçirmek için çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu Kalkınma Planı, bu hedefin somut bir yol haritasıdır” dedi.

Ziyaretlerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği belirtilirken, Saadet Partisi Talas İlçe Teşkilatı, esnafla iç içe, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm odaklı siyaseti esas alan anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.