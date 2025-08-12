Saat Kulesi gurbetçilere verildi

Saat Kulesi yanındaki binada Avrupa Kayserili İşverenler Birliği İrtibat ve Hizmet Merkezi’nin açılışı törenle yapıldı. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti önceki dönem milletvekili Yaşar Karayel, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gurbetçilerimizi bir daha, bir kere daha boynu bükük bırakmaya ne hakkımız ne de vicdanımız yeter. O yüzden Akif Başkanım, sorumluluğun çok büyük. Yönetiminle beraber harekete geçirdiğin bu dinamizmi sakın yarı yolda bırakmayın. Zaten yapmazsınız da ben de il valisi olarak bunu söylemiş olayım. Çünkü herkeste çok başka bir heyecan, çok başka bir duygu var” şeklinde konuştu.

Gurbetçi vatandaşlara teşekkürlerini ileten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Almanya'ya varışta, oraya yerleşmede çok ciddi zorluklar yaşadınız. Çok ciddi zorluklar yaşandı. Oraya yerleşmek gerçekten zor. Fakat bütün bunlara rağmen yılmadan, usanmadan çalışmak suretiyle sizin babalarınız, sizin dedeleriniz gerçekten sizlere çok güzel bir gelecek hazırladılar. Buradan giden kardeşlerimiz, efendim, bu kadar cefa çektikten sonra, nispeten oldukça kısa bir süre içinde oraya yerleştiler, öğrendiler, dili öğrendiler, tekniği, teknolojiyi, sanatı, hukuku, mevzuatı öğrendiler ve şu anda binlerce, binlerce Alman'ı, Fransız'ı, Danimarkalı'yı, Hollandalı'yı bizim arkadaşlarımız çalıştırıyor. Onların patronu Türk. Dolayısıyla onları kutluyorum” diye konuştu.

Saat Kulesini geleceğe taşımak için çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar, “Bugün burada Kayseri'mizin en önemli sembollerinden biri olan tarihi Saat Kulesi'nin gölgesinde anlamlı bir buluşmaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kısaca Akib olarak tanıdığımız Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin öncülüğünde Avrupa'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimize hizmet ve irtibat noktası olarak hayata geçen Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Ofisi'nin tanıtımını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu toprakların kalbinde yükselen Saat Kulesi, 2. Abdülhamit Han'ın bizlere bıraktığı bir emanettir. Bizler bu emaneti bilerek ve kıymetini koruyarak en güzel şekilde geleceğe taşıyacağımıza burada huzurlarınızda söz veriyorum” dedi.