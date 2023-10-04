Sabah işe gidenler ağaçt a asılı erkek cesedi buldu
Kayseri'de sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar ağaçta boynunda iple asılı halde bir şahsı ölü olarak buldular. Ekiplerin ağaçtan indirdiği kimliği belirsiz şahıs otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
- 04.10.2023 10:36
- Güncelleme: 04.10.2023 10:36
Olay Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi Dadaloğlu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar iple boynundan ağaca asılı halde bir şahsı ölü olarak buldular. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması doğrultusunda şahıs ağaçtan indirildi. Ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kişi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
1ha
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