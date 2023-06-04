Sabah uyanan besici hayatının şokunu yaşadı: Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60 koyun ve 110 kuzu olmak üzere 170 küçükbaş hayvanı telef etti.

İlçeye bağlı Turan Mahallesi’nde yaşayan ve besicilikle uğraşan Mehmet Guzay, yaylada otlanan küçükbaş hayvanlarını, yünlerini kırkmak için mahalledeki ahıra getirdi. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60’ı kuzu, 110’u koyun olmak üzere 170 hayvanı telef etti. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giden Kuzay, acı manzarayla karşılaştı. Hayvanlarının telef olduğunu gören talihsiz besici neye uğradığını şaşırırken, koyunları kredi ile aldıklarını ve parayı nasıl ödeyeceklerini bilmediklerini kaydetti. “Ahıra canavar atladı” diyerek olayı anlatan besici Mehmet Guzay, “Ahırımızın olduğu yer köyün içerisi sayılır. Koyunlarımız 40 gündür arazide kalıyordu. Kırkım için eve getirdik. Köpeklerin de hepsi boş. Nasıl olduysa bu olay oldu. 60’a yakın koyun, 110 kuzu telef oldu. Ahıra canavar atladı ve malı kırdı" ifadelerini kullandı.

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan da, “Bu olayı sabah duydum. Buraya kurt girmiş. 170’e yakın koyun ve kuzunun telef olduğunu öğrendim. Çiftçilerimiz köyümüzde küçükbaş hayvan besliyorlar ve dağlarda yayıyorlar. Kırkım içinde köye geldiler. Kırkımı yaptıktan sonra tekrardan dağa çıkacaklardı. Çiftçimiz bu malları kredi ile aldılar. Bu yüzden sıkıntıları büyük" diye konuştu.