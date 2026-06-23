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Sabahat Hıfzı Gözübüyük İHO'da İmam Hatip Ruhuyla Mezuniyet Coşkusu

Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip Ortaokulu 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Sıddık Kaya, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programda duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı.

Sabahat Hıfzı Gözübüyük İHO'da İmam Hatip Ruhuyla Mezuniyet Coşkusu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende mezun öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkarak büyük alkış aldı. Programın en anlamlı bölümlerinden biri olan bayrak devir teslim töreninde, mezun olan 8. sınıf öğrencileri şanlı Türk bayrağını 7. sınıf öğrencilerine emanet ederek okulun köklü değerlerini ve kutlu emanet bilincini gelecek nesillere aktardı.

Törende ayrıca Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri tarafından icra edilen ilahi ve musiki eserleri, katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı. İmam Hatip ruhunu, medeniyet birikimini ve estetik anlayışını yansıtan dinleti büyük beğeni topladı.

Diploma ve plaket takdimlerinin ardından sona eren programda, mezun öğrenciler ilim, irfan ve güzel ahlakla donanmış bireyler olarak yeni eğitim hayatlarına uğurlandı. Program, birlik ve kardeşlik iklimini pekiştiren aşure ikramıyla sona erdi.

Haber Merkezi

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