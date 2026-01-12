Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya başladı, karlı yollar açıldı

  • Haberler
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sabahın erken saatlerinde kar küreme çalışmalarına katılarak, vatandaşlar güne başlamadan yolların, durakların ve hastane önlerinin temizlendiğini belirtti. Palancıoğlu, yoğun kar yağışına karşı ekiplerin gece boyunca sahada görev yaptığını vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sabahın erken saatlerinde kar küreme çalışmalarına katıldı. Başkan Palancıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Vatandaşlarımız güne başlamadan yollar temizlendi. Tacettin Veli Mahallemizdeyiz. Otobüs duraklarının, taksi duraklarının önü, hastane acil servis önlerini başta olmak üzere her yer temizlendi. Kar maşallah bereketiyle geldi, bizler de geceden itibaren olumsuz bir durum yaşanmaması adına sahada yerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

