Şaban Cıngıllıoğlu yeniden Refah Partisi'ne geçti

Melikgazi bağımsız meclis üyesi Şaban Cıngıllıoğlu, Yeniden Refah Partisi'ne üye oldu.

Şaban Cıngıllıoğlu yeniden Refah Partisi'ne geçti

Melikgazi bağımsız meclis üyesi olan Şaban Cıngıllıoğlu, Yeniden Refah Partisi’ne üye oldu. Cıngıllıoğlu'na parti rozeti Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından takıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Davamıza olan inancı ve milli görüş yolundaki kararlılığıyla değerli başkanımızı Yeniden Refah Ailemize büyük bir mutlulukla hoş geldiniz diyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir gelecek için el ele" ifadeleri kullanıldı.

