  • Haberler
  • Gündem
  • Sabancı Kültür Merkezi'nde basketbol finali heyecanı

Sabancı Kültür Merkezi'nde basketbol finali heyecanı

Türkiye A Milli Basketbol takımızın 14 Eylül pazar günü saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı final müsabakası, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nden izlenebilecek.

Sabancı Kültür Merkezi'nde basketbol finali heyecanı

Türkiye A Milli Basketbol takımı, dün Yunanistan ile çıktığı maçı 94-68 kazanmıştı. 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de ise Almanya ile final maçında rekabet edecek. A Milli Basketbol takımımızın final maçı, saat 21.00’de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nden izlenebilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nepal'de Hükümeti Deviren Gençler, 73 Yaşındaki Kadın Yargıcı İşbaşına Getirdi
Nepal'de Hükümeti Deviren Gençler, 73 Yaşındaki Kadın Yargıcı İşbaşına Getirdi
HES Kablo Kayserililere Yâr Olmadı: Karadenizili Holding'e gitti!
HES Kablo Kayserililere Yâr Olmadı: Karadenizili Holding'e gitti!
Şehrin merkezinde bin 600 yıllık Roma kalıntısı
Şehrin merkezinde bin 600 yıllık Roma kalıntısı
Kayseri'de bugün 12 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak(13 Eylül)
Kayseri’de bugün 12 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak(13 Eylül)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki kamu grevine müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki kamu grevine müdahale etti
Dolandırıcılık Skandalı: Kopyalanan Web Sitesi ile 3 Milyon Lira Çalındı
Dolandırıcılık Skandalı: Kopyalanan Web Sitesi ile 3 Milyon Lira Çalındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!