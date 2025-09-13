Sabancı Kültür Merkezi'nde basketbol finali heyecanı
Türkiye A Milli Basketbol takımızın 14 Eylül pazar günü saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı final müsabakası, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nden izlenebilecek.
Türkiye A Milli Basketbol takımı, dün Yunanistan ile çıktığı maçı 94-68 kazanmıştı. 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de ise Almanya ile final maçında rekabet edecek. A Milli Basketbol takımımızın final maçı, saat 21.00’de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nden izlenebilecek.