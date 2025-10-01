Sabunla yüz yıkamak cilt bariyerini bozar mı?

Uzmanlar, yüzün sabunla yıkanmasının cilt bariyerine zarar verebileceği konusunda uyarıyor. İçeriğinde yüksek oranda deterjan ve alkali maddeler bulunan klasik sabunların, cildin doğal nem dengesini bozduğu belirtiliyor. Uzmanlarına göre, cildin koruyucu tabakası olan “cilt bariyeri”, dış etkenlere karşı savunma sağlarken aynı zamanda nem kaybını önlüyor. Sabunla sık sık yüz yıkamak ise bu tabakanın zayıflamasına, kuruluğa, pullanmaya ve hassasiyetin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle kuru ve hassas cilt yapısına sahip kişilerin sabun yerine cilt tipine uygun, pH dengeli ve nemlendirici özellikte yüz temizleyicilerini tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Cilt sağlığını korumak için yüzün günde en fazla iki kez, sabah ve akşam nazik ürünlerle temizlenmesi öneriliyor.