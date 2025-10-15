  • Haberler
  • Sağlık
  • Saç boyasına karşı alerji ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Saç boyasına karşı alerji ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Saç rengini değiştirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği saç boyaları, bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kimyasal içeriği yüksek ürünlerin ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahriş oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Saç boyasına karşı alerji ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
Kayseri GündemEditör

Saç rengini değiştirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği saç boyaları, bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kimyasal içeriği yüksek ürünlerin ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahriş oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Dermatologlar, saç boyalarında bulunan parafenilendiamin (PPD) adlı maddenin en sık alerjiye yol açan bileşenlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu maddeye karşı duyarlılığı olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık, yanma hissi, deride kabarma, göz sulanması gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Şiddetli vakalarda ise yüzde ve boyunda şişme, nefes darlığı gibi hayati risk taşıyan belirtiler görülebiliyor. Uzmanlar, saç boyası kullanmadan önce cilt testi yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Boyayı uygulamadan 48 saat önce, küçük bir miktarın kulak arkasına ya da bileğe sürülerek test edilmesi öneriliyor. Ayrıca doğal içerikli ya da alerjen içermeyen ürünlerin tercih edilmesi, alerji riskini azaltabiliyor. Alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda boyanın hemen saçtan arındırılması, bol suyla yıkanması ve en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekiyor.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İncesu'da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'ye katıldı
İncesu’da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti’ye katıldı
SP Başkanı Arıkan 'İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor'
SP Başkanı Arıkan; “İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!