Saç boyasına karşı alerji ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Saç rengini değiştirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği saç boyaları, bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kimyasal içeriği yüksek ürünlerin ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahriş oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Dermatologlar, saç boyalarında bulunan parafenilendiamin (PPD) adlı maddenin en sık alerjiye yol açan bileşenlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu maddeye karşı duyarlılığı olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık, yanma hissi, deride kabarma, göz sulanması gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Şiddetli vakalarda ise yüzde ve boyunda şişme, nefes darlığı gibi hayati risk taşıyan belirtiler görülebiliyor. Uzmanlar, saç boyası kullanmadan önce cilt testi yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Boyayı uygulamadan 48 saat önce, küçük bir miktarın kulak arkasına ya da bileğe sürülerek test edilmesi öneriliyor. Ayrıca doğal içerikli ya da alerjen içermeyen ürünlerin tercih edilmesi, alerji riskini azaltabiliyor. Alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda boyanın hemen saçtan arındırılması, bol suyla yıkanması ve en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekiyor.