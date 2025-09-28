Saç dökülmesi mevsim geçişinde artıyor: Besinler koruyucu etki sağlıyor

Sonbahar aylarında hava değişimi, stres, vitamin ve mineral eksiklikleri ile azalan güneş ışığı saç dökülmesinde önemli rol oynuyor. Bu süreçte besinler adeta ilaç yerine geçebiliyor. Uzmanlara göre saç dökülmesini azaltmanın ilk adımı doğru beslenmeden geçiyor.

Ceviz saç köklerini güçlendirirken, ıspanak saçın uzamasını destekliyor. Yumurta dökülmeyi azaltıyor, avokado saç tellerini besliyor, portakal ise kolajen sentezini artırarak saç sağlığını destekliyor. Tüm bu besinlerin düzenli tüketimiyle saç dökülmesinin önüne geçilebiliyor. Ancak şikayetlerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.