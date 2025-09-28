  • Haberler
  • Gündem
  • Saç dökülmesi mevsim geçişinde artıyor: Besinler koruyucu etki sağlıyor

Saç dökülmesi mevsim geçişinde artıyor: Besinler koruyucu etki sağlıyor

Sonbahar aylarında saç dökülmesinde artış yaşanıyor. Uzmanlar, bu durumun önüne geçmek için besinlerin ilaç gibi kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle ceviz, ıspanak, yumurta ve portakal gibi gıdaların düzenli tüketilmesinin saç sağlığına olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.

Saç dökülmesi mevsim geçişinde artıyor: Besinler koruyucu etki sağlıyor

Sonbahar aylarında hava değişimi, stres, vitamin ve mineral eksiklikleri ile azalan güneş ışığı saç dökülmesinde önemli rol oynuyor. Bu süreçte besinler adeta ilaç yerine geçebiliyor. Uzmanlara göre saç dökülmesini azaltmanın ilk adımı doğru beslenmeden geçiyor.

Ceviz saç köklerini güçlendirirken, ıspanak saçın uzamasını destekliyor. Yumurta dökülmeyi azaltıyor, avokado saç tellerini besliyor, portakal ise kolajen sentezini artırarak saç sağlığını destekliyor. Tüm bu besinlerin düzenli tüketimiyle saç dökülmesinin önüne geçilebiliyor. Ancak şikayetlerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır'
"TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır"
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Mimar Sinan'ın Kayseri'ye kaç eser bıraktı?
Mimar Sinan’ın Kayseri’ye kaç eser bıraktı?
Kayserispor bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Kayserispor bugün Gençlerbirliği’ni ağırlayacak
Akar, 'İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz'
Akar, "İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!