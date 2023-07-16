Saçmacı Cami 21 Temmuz'da ibadete açılacak

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ndeki Erenköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan Saçmacı Cami 21 Temmuz'da ibadete açılacak.

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  • 16.07.2023 11:52
  • Güncelleme: 16.07.2023 12:13
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Saçmacı Cami 21 Temmuz'da ibadete açılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’ndeki Erenköy Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan Saçmacı Cami; 21 Temmuz’da ibadete açılacak.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Mehmet Saçmacı, camide çalışmaların sona gelindiğini ve 21 Temmuz’da ibadete açılacağını aktararak; "Allah izin verirse camimizin son rötuşları yapılıyor, bazı ufak tefek eksikliklerimiz var. 21 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı vaktinde inşallah Saçmacı ailesi tarafından yaptırılan Saçmacı Camimizin açılışını inşallah Kayseri’deki bütün hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. dedi. Caminin mimari olarak farklı bir yapıda olduğunun altını çizen Saçmacı; "Mevki olarak Erenköy mahallesinde camimiz; tam şehir merkezinde, mimarisiyle, iç dizaynıyla, dıştaki çevre düzenlemesiyle, hatta hemen dışarıdaki toplantı ve sohbet odasıyla tamamıyla farklı bir mimaride. Gerçekten her türlü çalışmalar ince ince dokunarak bu hale geldi. En ufak bir detayı gözden kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah nasip ederse inşallah 21 Temmuz’da burayı ibadete açıp cemaati bol olarak Kayseri’ye kazandıracağız" ifadelerini kullandı.ayrı

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İHA

Kayseri Gündem
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