Sadece kaçak yayın yapmak değil izlemek de suç

Korsan site kullanmanın ve kaçak yayın yapmanın hukuki süreci hakkında konuşan hukukçu Taha Fedai, “Korsan yayıncılık hem içeriği sağlayanlar hem de bu içerikten faydalananlar açısından hukuki sonuçlar doğurabilir. Kaçak maç yayını ve IP TV izlemek ise en riskli kategori. TCK Madde 163/2’ye göre, şifreli bir yayından sahibinin rızası olmadan yararlanan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir” dedi.

Hukukçular, film, dizi ve maç yayınlarını ücretsiz veya uygun fiyatla sunan platformları kullanan kişilerin de cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle şifreli yayınlardan sahibinin izni olmadan yararlanan kişilerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alabileceği belirtiliyor.

Hukukçu Taha Fedai konuyla ilgili, “Dijital çağın yaygınlaşmasıyla birlikte film, dizi ve spor müsabakalarına erişim kolaylaştı. Ancak bu durum korsan yayıncılık sorununu da beraberinde getirdi. İnternet üzerinden izinsiz yayın izlemenin hukuki sonuçları eylemin niteliğine göre değişiyor. Uzmanlar, korsan yayını sağlayanlarla izleyenler arasında büyük bir hukuki fark olduğunu vurguluyor. Türkiye’de fikri mülkiyet hakları temel olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. FSEK’in 71. maddesi, bir eseri hak sahibinin izni olmaksızın işleyen, çoğaltan, dağıtan, umuma ileten veya yayan kişilere yönelik ağır yaptırımlar içerir. Korsan film/dizi sitelerini yönetenler, içerik yükleyenler veya IPTV gibi sistemler üzerinden kaçak yayın satanlar bu madde kapsamında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabiliyor. Özellikle şifreli yayınların (maç yayınları gibi) izinsiz olarak umuma sunulması, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen ‘karşılıksız yararlanma’ suçu kapsamında da değerlendirilebilmektedir. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2017’de verdiği bir kararda, bir internet sitesi üzerinden kaçak maç yayını yapanların eyleminin TCK’nın 163/3 maddesindeki suçu oluşturduğu belirtilmiştir. Bu yasal zemin, korsan yayıncılığın hem içeriği sağlayanlar hem de bu içerikten faydalananlar açısından hukuki sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

‘KORSAN YAYIN SİTELERİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÇALINABİLİR’

Kaçak yayın kullanmanın suç teşkil edebileceğini belirten hukukçu Taha Fedai, “İzleyici konumundaki kişilerin hukuki durumu, korsan yayını sağlayanlara göre daha belirsiz bir alanda yer alıyor. Mevzuat ‘izleme’ eylemini doğrudan bir suç olarak tanımlamıyor. Bu nedenle sadece streaming (anlık izleme) yoluyla içerik tüketen bireysel bir kullanıcı hakkında ceza davası açılması oldukça nadir. Hukuk sistemi genellikle korsan içeriğin kaynağına ve dağıtım zincirine odaklanıyor. Ancak bu izleyicinin tamamen risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Korsan bir filmi veya diziyi kalıcı olarak bilgisayara indirmek, FSEK Madde 71’deki ‘depolama’ ve ‘elinde bulundurma’ fiillerine daha yakın bir eylem olarak yorumlanabilir ve hukuki riski artırır. Kaçak maç yayını ve IPTV izlemek ise en riskli kategori. TCK Madde 163/2’ye göre, şifreli bir yayından sahibinin rızası olmadan yararlanan kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir. Ücretli bir IPTV hizmeti aracılığıyla kaçak maç yayını izlemek bu suç tanımına girebiliyor. Cezai sorumluluk dışında korsan yayın izleyicileri başka risklerle de karşı karşıya kalabilir. Yayıncı kuruluşlar haklarının ihlal edildiğini tespit ettiklerinde izleyicilere karşı dahi teorik olarak tazminat davası açma hakkına sahip. Ayrıca korsan yayın siteleri genellikle kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler için zemin oluşturduğundan kişisel verilerin çalınması gibi ciddi siber güvenlik tehditleri taşıyor. Bazı yasa dışı yayın hizmetlerinin gelirlerinin organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ve bu platformlara ödeme yapan kişilerin farkında olmadan bu tür suçların finansmanına aracılık etme riski taşıdığı belirtiliyor. Tüm bu sebeplerle korsan yayınları izlemenin hukuki sonuçları eylemin niteliğine göre değişmekle birlikte her zaman belirli düzeyde bir hukuki risk taşıdığı; yasal platformları tercih etmenin en güvenli yol olduğu vurgulanıyor” diye konuştu.