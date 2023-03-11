Sadullah Efendi Kıble Cami ibadete açıldı

Akdağmadeni Belediyesi, dernek ve hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 yıl önce yapımına başlanılan Sadullah Efendi Kıble Cami dualarla ibadete açıldı.

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  • 11.03.2023 12:08
  • Güncelleme: 11.03.2023 12:08
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Sadullah Efendi Kıble Cami ibadete açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Akdağmadeni Belediyesi, dernek ve hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 yıl önce yapımına başlanılan Sadullah Efendi Kıble Cami dualarla ibadete açıldı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde 2 yıl önce inşa çalışmalarına başlanılan Sadullah Efendi Kıble Cami düzenlenen törenle ibadete açılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Belediye olarak gerekli tüm plan ve proje çalışmalarını yaparak caminin yapımına destek verdiklerini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 520 metrekare alana sahip 3 kattan oluşan caminin ilçeye kazandırıldığını söyledi.

Açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Yalçın, 2 yıl gibi kısa bir sürede caminin tamamlanarak ibadete açılmasının kendilerine nasip olduğunu vurgulayarak, “Cami yaptırma derneği, mahalle muhtarlığımız ve en başından beri emek veren kıymetli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da alnımızın secdeye, gönlümüzün huzura erdiği, cem olduğumuz, müminlerin kardeş olduğu düsturunu en güzel şekilde idrak ettiğimiz ortamlar bu camilerimiz olacak. Camiler yapmak elbette önemli, lakin en önemli olan ise gönüller yapmak, nesiller inşa etmek, toplumları imar ve ihya etmektir. Kur’an kursumuzun Kur’an bülbülleriyle buluştuğu, cemaatimizin camiyi dolup taşırdığı günleri de göreceğiz inşallah. Bu dua ve temennilerle yapımı tamamlanarak açılışını yaptığımız Sadullah Efendi Kıble Cami’nin hayırlı ve mübarek olmasını, diğer yapılacak eserlerinde inşallah aynı hızda ve aynı salih niyetle tamamlanması temenni ediyorum.” dedi.

Caminin yapım sürecinde her türlü desteği veren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

İHA

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