Şafak operasyonunda 17 hırsızlık şüphelisine gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 61 ekip 155 personelin katıldığı şafak operasyonunda; 36 adet suça konu malzeme ele geçirildi, 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyası hırsızlığı aydınlatıldı. Böylece 35 hırsızlık olayının 17 şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, gözaltına alındı.