Şafak operasyonunda 17 hırsızlık şüphelisine gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 35 hırsızlık olayının 17 şüphelisi yakalandı.
- 14.12.2022 16:41
- Güncelleme: 14.12.2022 16:41
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 61 ekip 155 personelin katıldığı şafak operasyonunda; 36 adet suça konu malzeme ele geçirildi, 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyası hırsızlığı aydınlatıldı. Böylece 35 hırsızlık olayının 17 şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
1ha
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