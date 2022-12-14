Şafak operasyonunda 17 hırsızlık şüphelisine gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 35 hırsızlık olayının 17 şüphelisi yakalandı.

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  • 14.12.2022 16:41
  • Güncelleme: 14.12.2022 16:41
Şafak operasyonunda 17 hırsızlık şüphelisine gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 61 ekip 155 personelin katıldığı şafak operasyonunda; 36 adet suça konu malzeme ele geçirildi, 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyası hırsızlığı aydınlatıldı. Böylece 35 hırsızlık olayının 17 şüphelisi yakalandı. 
Şüpheliler, gözaltına alındı.

1ha

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