Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat Unsurlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; Aralarında iş insanı Hayri Çelik, Ahmet Şimşek’in de bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tabiplikte gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT KOMİSERİ OPERASYONDA YARALANMIŞTI
Öte yandan şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüphelinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat Komiseri ayağından yaralandı; Hayati tehlikesi bulunmayan komiserin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.