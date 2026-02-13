SAFELOOP Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı Kayseri ASPİLSAN'da Gerçekleşti

Toplantı, proje kapsamında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin sanayi ölçeğindeki uygulamalarının yerinde değerlendirilmesine olanak tanıdı. Katılımcılar, teknik iş birlikleri ve stratejik ortaklıkların daha ileri bir seviyeye taşınması için fikir alışverişinde bulundu.

Üç Kıta, 11 Ülke, 15 Kuruluş

SAFELOOP Projesi, üç kıta ve on bir ülkeden on beş kuruluşu bir araya getiren stratejik bir Ar-Ge ve inovasyon girişimi olarak dikkat çekiyor. Projenin hedefleri arasında, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik seviyelerinin artırılması yer alıyor. Ayrıca, geri dönüşüm ve kapalı döngü tedarik zinciri yaklaşımı batarya değer zincirinin merkezine yerleştirildi.

Geri Dönüşüm: Stratejik Bir Kaldıraç

Proje, geri dönüşümü yalnızca çevresel bir gereklilik olarak değil, aynı zamanda kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltan, tedarik zinciri güvenliğini güçlendiren ve maliyet rekabetçiliğini artıran stratejik bir kaldıraç olarak ele aldı. SAFELOOP’un çıktılarıyla, 2030 yılına kadar batarya çevrim ve operasyonel ömrünün artırılması hedefleniyor.

ASPİLSAN Enerji’nin Rolü

Geri dönüştürülmüş batarya malzemelerinden hücre ve pil üretimi, Türkiye’nin stratejik batarya üreticisi konumundaki ASPİLSAN Enerji tesislerinde gerçekleştirilecek. ASPİLSAN, geri kazanılmış malzemelerin hücre performansı, güvenliği ve sanayi ölçeğinde uygulanabilirliğinin doğrulanmasında kritik bir rol üstleniyor.

Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir’in Açıklamaları

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “SAFELOOP Projesi, batarya teknolojilerinde sürdürülebilirliği güçlendiren stratejik bir girişim oldu. Bu uluslararası iş birliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Özdemir, geri dönüşüm temelli üretimin önemine vurgu yaparak, “Kullanım ömrünü tamamlamış bataryaların geri kazanılması, çevresel faydaların yanı sıra tedarik zinciri güvenliğimizi de güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özdemir, tesislerde yürütülen üretim ve doğrulama faaliyetlerinin Türkiye’de sürdürülebilir batarya ekosisteminin gelişmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti ve bu çalışmaların Avrupa’nın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.