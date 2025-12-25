Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, Erciyes Üniversitesi karşısında hizmete girmeye hazırlanan merkezde çalışmalar son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olan bu merkezi yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında, merkezin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. Palyatif bakım hizmetlerinin sağlık sistemindeki hayati rolü vurgulandı. Uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar ve aileleri için büyük bir değer taşıyan merkezin, insan odaklı sağlık yatırımları arasında önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Merkezin hayata geçirilmesinde katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür edildi. Kayseri'nin sağlık alanında güçlü ve örnek bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediği ifade edildi.