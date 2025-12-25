  • Haberler
  • Gündem
  • Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı

Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin, Kayseri'nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, Erciyes Üniversitesi karşısında hizmete girmeye hazırlanan merkezde çalışmalar son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olan bu merkezi yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında, merkezin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. Palyatif bakım hizmetlerinin sağlık sistemindeki hayati rolü vurgulandı. Uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar ve aileleri için büyük bir değer taşıyan merkezin, insan odaklı sağlık yatırımları arasında önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Merkezin hayata geçirilmesinde katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür edildi. Kayseri'nin sağlık alanında güçlü ve örnek bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediği ifade edildi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erkilet'te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık'ta yapılacak
Erkilet’te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık’ta yapılacak
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Kayseri'deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi
Kayseri’deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi
2. Konut ve Yapı Fuarı Düğün Salonunda Açıldı
2. Konut ve Yapı Fuarı Düğün Salonunda Açıldı
Kayseri Üniversitesi'nde Geleceğin Aşçıları Önlüklerini Giydi
Kayseri Üniversitesi'nde Geleceğin Aşçıları Önlüklerini Giydi
Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!