“Safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar kansere neden olabilir”

Safra kesesi taşı; safra içinde bulunan kolesterol, kalsiyum ve pigmentlerin zamanla sertleşip kristal haline gelmesiyle ortaya çıkar. Çoğu kişide uzun süre belirti oluşturmaz; ancak bazı vakalarda iltihaplanma, karın bölgesinde ağrı, mide bulantısı, sindirim güçlüğü ve şişkinlik gibi şikayetlere neden olabilir. En sık görülen belirtiler; sağ üst karında hissedilen ve sırta ya da omuza doğru yayılabilen ağrı ile özellikle yemeklerden sonra artan rahatsızlık hissidir. Safra taşları, safra kesesi iltihabı (kolesistit) ve safra yollarında tıkanma gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Obezite, ani kilo kaybı, ilerleyen yaş ve kadın olmak risk faktörleri arasında yer alır. Tedavide beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri, ilaç kullanımı veya gerekli durumlarda cerrahi yöntemler tercih edilir. Ağır vakalarda safra kesesinin alınması kalıcı çözüm olarak uygulanabilir.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise, “Safra kesesindeki taşların çoğu asemptomatiktir ve bunlar takip edilebilir. Fakat safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar herhangi bir belirti vermese bile maalesef kansere neden olabilir. Bundan dolayı safra kesesinde 3 santimetre üzerindeki taşlarda herhangi bir sıkıntıya neden olmasa bile cerrahi olarak alınmasını yani Laparoskopi Kolesistektomi ameliyatı yapılmasını öneriyoruz” denildi.