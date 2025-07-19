Safranın sahtesi nasıl anlaşılır?

Baharat dünyasının en değerli üyelerinden biri olan safran, sadece yemeklere kattığı eşsiz lezzetle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Ancak piyasada sahte ürünlerin bulunması, tüketicileri doğru safranı seçme konusunda dikkatli olmaya itiyor. Peki, gerçek safran nasıl anlaşılır ve bu kıymetli baharatın faydaları nelerdir?

Sahte safranın nasıl anlaşılabileceği hakkında bilgiler veren Aktar Mehmet Kepez, “Müşterilerin safranın sahte olup olmadığını anlaması zor. Safran kendisini kokusuyla belli eder keskin bir kokusu vardır. Ya da dilinizin ucuna bir parça safran atıp Turuncu renginin dile çıkmasını bekleyerek gerçek olup olmadığını anca öyle anlayabilirsiniz. Safran, rengini hemen verecek bir madde değildir. Safranın orijinalliğini şöyle de anlayabilirsiniz: Soğuk suyun içerisine attığınızda yaklaşık 15-20 dakika içinde renk vermeye başlar ve rengi turuncu çıkar, kırmızı olmaz. Kırmızı çıkan şey safran değildir. Sahtesi ise şöyledir: Aspir diye bir çiçek var. Görüntü olarak safrana benzer. Sadece onu boyayıp sattıklarını biliyorum ama biz satmıyoruz, zaten elimizde de bulundurmuyoruz. Bir de son zamanlarda mısır püskülüyle boyadıklarını gördüm ama işte dediğim gibi, bunlar bizim elimizde olmuyor. Biz satmadığımız ürünler” şeklinde konuştu.

SAFRANIN KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

Öte yandan Aktar Mehmet Kepez, safranın faydaları ve kullanım alanları hakkında da bilgiler vererek “Safran genelde beyin damarları ve göz için çok kullanılır. Yıllardır İbn-i Sina'nın tariflerinde geçen bir formülasyonu da olan bir üründür. Beyinle ilgili çoğu hastalıkta, tedavide kullanılıyor. Bunların haricinde eskiden mürekkep yapımında kullanılırdı. Mürekkep bulunmadığı zamanlarda ondan mürekkep yapılırdı. Pilavlara ve yemeklere de katılır. Özellikle Hint mutfağında çok yoğun kullanılır. İranlılar da aşırı kullanır. Faydalı ve şifalı bir şeydir. Şöyle bir şey de var: Günlük yarım gram gibi kullanıldığında insana mutluluk hormonu verdiğini de söylüyorlar. Kayseri'de zaten 8-10 tane aktar var. Güvenebildikleri yerden alsınlar ve faturalı olmasına dikkat etsinler. Mahalle arasında falan satanlardan çok orijinal olacağını ben düşünmüyorum. Güvendikleri yerden, yani kafalarına yatacak, düzgün satan esnaflardan alabilirler” ifadelerinde bulundu.