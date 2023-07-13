Şaftı kopan kamyonet duvara çarpıp yan yattı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şaftı koptuktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, duvara çarptıktan sonra yan yattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoför, tedavi altına alındı.

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  • 13.07.2023 12:37
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:02
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Şaftı kopan kamyonet duvara çarpıp yan yattı: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şaftı koptuktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, duvara çarptıktan sonra yan yattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoför, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada M.V.A. idaresindeki 38 BB 842 plakalı kamyonet, şaftı koptuktan sonra sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan şoför, Kayseri Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparken, kamyonet çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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