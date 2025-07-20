'Sağ direğin adam yatırır' cümlesiyle spora başladı: Şampiyon oldu

Kayseri’de Muay Thai branşında milli sporcu 20 yaşındaki Ayten Özdemir, 16 yaşında sadece denemek için başladığı dövüş sporlarında bugün hem Türkiye hem de dünya çapında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Kısa sürede elde ettiği başarılarla tanınan Özdemir: “Spora sadece denemek için başlamıştım. Yapabilmek için, yaptım diyebilmek için başlamıştım. Ailem başta izin vermedi biraz tartışmalı bir başlangıç oldu. İznim şu şekildeydi, “ne yaparsan yap.” Ben o şekilde geldim, başladım. Antrenörümle ayna karşısında temel teknikleri öğrenirken bana; “senin sağ direğin adam yatırır” dedi. Bunu söyledikten sonra bende bu heves oluştu. Ben antrenmanları zaten hiç aksatmıyordum o zamanlarda dahi. Ama ondan sonra daha da bir isteğim arttı. Daha fazla çalışmaya başladım. Acıya hiç takılmadım. Yapamadığım da sadece çok. En düşüş dönemlerimi o zaman hissediyorum. Spora 2021 yılında başladım ardından ilk derecemi 2022 yılında aldım. 2022 yılında okullar arası Türkiye şampiyonu oldum Muay Thai'da. Sonrasında 2022'de federasyon düzenlediği Türkiye şampiyonasında da 2’inci oldum. Yani çok yakındım o dünya şampiyonasına ama gidemedim. 2023 yılında Türkiye Muay Thai şampiyonu oldum. Akabinde bir hafta sonrasında da Boks Türkiye şampiyonasına gittim. Yine orada da beş maç yaptım 2’nci oldum. 2023 yılında aynı zamanda Muay Thai dünya şampiyonasına katıldım. Orada üçüncü oldum. İlk Tayland'da yapılmıştı. Taylandlı rakibimi yendim. Sonrasında aynı yıl içerisinde Türkiye'de ilk dörde giren sporcuların tekrar arasında yarıştığı bir şampiyona yapıldı. Onda da şampiyon oldum. Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Sonrasında 2024 yılında tekrardan aynı kategoride şampiyon oldum. Yine dünya şampiyonasına gittim. Orada da üçüncü oldum. Orada biraz sakatlık vardı. Omzumda çıkma durumu vardı. Sürekli yaşıyordum bu durumu. O yüzden orada devam edemedim maça. O şekilde bitti o maç. Sonrasında Avrupa şampiyonasına da bu yüzden gidemedim. Onun sakatlığından dolayı. Hedefim her zaman en iyisi olmak. Bir şey yaptığımda bu sporda dahi olsa başka bir şey de olsa yaptığım işte en iyisi olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Hedefim direkt 2026'da dünyada şampiyon olmak. Daha doğrusu katıldığım her şeyde şampiyon olmak. En iyisi olmak istiyorum. Hedefimdeki azmi hırsı o kadar biliyorum ki. Çünkü canım yandığında dahi sırf bu yüzden maç bırakmadım yani. Mesela böyle istiklal maç herhangi bir yerde bile okunsa ben gözlerimi kapattığımda kendimi hep o kürsüde hayal ediyorum. Ve bunun da cidden olacağına inanıyorum. En yakın zamanda bunu göstereceğim herkese. Çünkü benim kısa sürede bu başarıyı elde etmemden hiç kimse memnun değil. Kısa sürede olmasına kimse inanmadı. Herkes şans falan diyordu. Ama ben tekrar kazandığımda şans olmadığını bence kanıtladım. Ve kanıtlamak için de tekrardan çalışmalarıma başladım. 2026'da bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandıracağımdan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Boksör Özdemir gençlere tavsiyelerde bulunarak: “Özellikle şu an kendi neslimde olmak üzere telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı çok fazla. Bu yüzden bazen salona gelenlerde bile konuşma yetisi çok az. İlla bu dövüş sanatları olmak zorunda değil. Bir yürüyüşle bile başlayabilirler. Çünkü spor gerçekten sağlık demek. Bu psikolojik, fiziksel her anlamda. Ben kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Bence başlayan herkes de bu şekilde hissedecek. O yüzden herkesi en yakın spor salonlarına davet ediyorum” şeklinde konuştu.