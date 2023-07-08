Sağanak yağış Develi'de etkili oldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu.
- 08.07.2023 17:38
- Güncelleme: 08.07.2023 21:29
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Develi ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu.
İlçe merkezinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlarda beklerken, trafikte ise sürücüler zor anlar yaşadı.
İHA
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