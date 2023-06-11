Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de öğlen saatlerinden başlayan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen sel sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

PAYLAŞ
  • 11.06.2023 19:06
  • Güncelleme: 11.06.2023 19:06
  • 99
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri ve çevresi için meteoroloji önceden ‘sarı’ kodla uyarıda bulunmuştu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapılmıştı. 

Beklenen sağanak yağış, öğleden sonra etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. 

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes'te 5 Ton Çöp Toplandı

Erciyes'te 5 Ton Çöp Toplandı

Lösemi hastası depremzede Ömer'e bayram öncesi moral ziyareti

Lösemi hastası depremzede Ömer'e bayram öncesi moral ziyareti

Kızılay Talas'tan Başkan Yalçın'a Teşekkür

Kızılay Talas'tan Başkan Yalçın'a Teşekkür

Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da Hizmet dolu Bir Yaz Başlıyor'

Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da Hizmet dolu Bir Yaz Başlıyor'

Silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

Silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 Yaralı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri Protokolü Gençlerle Soğanlı'yı Keşfetti

Kayseri Protokolü Gençlerle Soğanlı'yı Keşfetti

DAHA FAZLA
645. Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

645. Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

5 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

5 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede

5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede

KAYMEK'ten Miniklere Özel 'Ödev Merkezi'

KAYMEK'ten Miniklere Özel 'Ödev Merkezi'