Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de öğlen saatlerinden başlayan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen sel sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- 11.06.2023 19:06
- Güncelleme: 11.06.2023 19:06
- 99
Kayseri ve çevresi için meteoroloji önceden ‘sarı’ kodla uyarıda bulunmuştu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapılmıştı.
Beklenen sağanak yağış, öğleden sonra etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN