Sağanak yağış Tomarza'da sele dönüştü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.
- 13.05.2023 12:00
- Güncelleme: 13.05.2023 12:55
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.
Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şıhbarak ve Süvegenler mahallelerinde yağış nedeniyle sel oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel nedeniyle şuana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
İHA
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