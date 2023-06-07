Sağır Sporları Komitesi'nden Başkan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Dünya İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Uluslararası Sağır Sporları Komitesi (ICSD) Sportif Teknik Sorumlusu Ralph Fernandez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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  • 07.06.2023 11:21
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:51
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Sağır Sporları Komitesi'nden Başkan'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Dünya İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Uluslararası Sağır Sporları Komitesi (ICSD) Sportif Teknik Sorumlusu Ralph Fernandez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara ve Kayseri’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan 20’nci Winter Deaflympics (Sağırlar Kış Oyunları) organizasyonun yapılacağı yer ve tesislerde inceleme yapmak için kente gelen heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Uluslararası özelliği olan bir çalışmanın Kayseri’mizde olması bizleri keyiflendirir, sevindirir. Kayseri’miz de altyapı itibariyle hem mesafe hem şartlar itibariyle uygundur. 19 mekanik tesisimiz, 130 kilometreye varan pist uzunluğumuz var, 40 pistimiz var. Yeni havalimanımız da bitmek üzere, her yönüyle Kayseri’mizin uygun olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise hem organizasyonun yapılacağı yer ve tesislerde inceleme yapmak ve hem de yerel yönetimleri ziyaret edip tanışmak istediklerini belirtti.

“BİZ BAYILDIK, TESİSLERİ GÖRDÜK”

ICSD Sportif Teknik Sorumlusu Ralph Fernandez, ziyarette Erciyes Kayak Merkezi’ne hayran kaldıklarını belirterek, “Kesinlikle biz bayıldık, tesisleri gördük. Yakup bey, Kayseri’yi çok ısrar etti. Burayı görmeye geldik, işaret dilinin kullanımı, sağır kültürünün yaygınlaşması ve farkındalık açısından, eş zamanlı olarak sportif bir faaliyetin olması açısından bir tanıtım olacak. Bizim için her şey çok olumludur” ifadelerini kullandı.

TİESF Başkan Vekili ve ICSD İletişim Sorumlusu Yakup Ümit Kihtir de Erciyes Kayak Merkezi’ni seçmelerinin nedenini hem doğuya hem batıya hitap eden merkezi bir yer olarak açıklayarak, “Çok fazla kulübün rahatlıkla ortada buluşabileceği bir nokta, hem de dünyaya tanıtmak amacıyla da Kayseri bizim tercihimiz oldu” dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Başkan Büyükkılıç’a günün anısına Türk sporuna ve işitme engelliler sporuna katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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İHA

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