Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tarih verdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık bakanlığına Ekim ayında 18 bin atama ilanı olacağını ve alım yapacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarafından yapılan açıklama ile 2’inci etap personel alımı için tarih belli oldu.Temmuz ayında Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız duyurusunda bulunmuştu.
Ekim ayına kısa bir zaman kala yapılacak yeni atamalarla ilgili henüz bir başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bakanlık tarafından ekim ayında yapılacak duyurunun ardından 2. personel alımı için başvurular alınmaya başlayacak.
İLK ATAMALARDA YAPILAN KADRO DAĞILIMI
İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
BİYOLOG: 10
BÜRO PERSONELİ: 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75
DESTEK PERSONELİ: 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44
DİYETİSYEN: 74
EBE: 1280
FİZYOTERAPİST: 121
GERONTOLOG: 6
HEMŞİRE: 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27
ODYOLOG: 17
PERFÜZYONİST: 25
PSİKOLOG: 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17
SOSYAL ÇALIŞMACI: 67
TEKNİKER: 235
TEKNİSYEN: 273