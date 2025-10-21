  • Haberler
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alınan kararla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan kararla birlikte Sağlık Bakanlığı’nda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.

Haber Merkezi

