Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotikler bilinçsiz kullanılmamalı'

18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında yapılan açıklamada, 'Çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir. Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılması ve talep edilmesi doğru değildir. Antibiyotikler bilinçli kullanılmalıdır. Bilinçli kullanılmazlarsa, enfeksiyonlara yol açan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanır. Bu durumda bile ölümcül hastalıkların tedavisi zorlaşabilir veya imkansız hale gelebilir' denildi.

Antibiyotik direncine dikkatini çekmek amacıyla Avrupa Parlamentosu 2008 yılında, 18 Kasım tarihini “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak ilan etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Antibiyotikler bilinçli kullanılmalıdır. Bilinçli kullanılmazlarsa, enfeksiyonlara yol açan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanır. Bu durumda bile ölümcül hastalıkların tedavisi zorlaşabilir veya imkansız hale gelebilir. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir” denildi.

