Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı: Haftada 3-4 gün orta şiddette egzersiz sağlıklı yaşam için yeterli
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı bir yaşam için haftada 3-4 kez yapılan 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için yeterli olacağı konusunda çağrıda bulunuldu.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için yeterli olacağı belirtilerek, “Fiziksel aktivite programı kişiye özeldir. Programlarda sıklık, süre ve yoğunluk dikkate alınarak ilerleme basamakları belirlenmeli, böylece olumlu etkiler artırılıp kalıcı hâle getirilmelidir” denildi.