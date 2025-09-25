  • Haberler
  • Gündem
  • Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı: Haftada 3-4 gün orta şiddette egzersiz sağlıklı yaşam için yeterli

Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı: Haftada 3-4 gün orta şiddette egzersiz sağlıklı yaşam için yeterli

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı bir yaşam için haftada 3-4 kez yapılan 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için yeterli olacağı konusunda çağrıda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı: Haftada 3-4 gün orta şiddette egzersiz sağlıklı yaşam için yeterli

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için yeterli olacağı belirtilerek, “Fiziksel aktivite programı kişiye özeldir. Programlarda sıklık, süre ve yoğunluk dikkate alınarak ilerleme basamakları belirlenmeli, böylece olumlu etkiler artırılıp kalıcı hâle getirilmelidir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!