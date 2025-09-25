Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı: Haftada 3-4 gün orta şiddette egzersiz sağlıklı yaşam için yeterli

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için yeterli olacağı belirtilerek, “Fiziksel aktivite programı kişiye özeldir. Programlarda sıklık, süre ve yoğunluk dikkate alınarak ilerleme basamakları belirlenmeli, böylece olumlu etkiler artırılıp kalıcı hâle getirilmelidir” denildi.