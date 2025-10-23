  • Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan menopoz dönemi için sağlıklı yaşam uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı bir menopoz dönemi için uyarılarda bulunuldu. Bakanlık tarafından, 'Haftada en az 5 gün, en az 30 dakika açık hava yürüyüşleri ve düzenli fiziksel aktivite ile kemik, kas ve kalp-damar sağlığınızı destekleyin. Sağlıklı kilonuzu koruyun. Tütün ve alkolden uzak durun' denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından menopoz döneminin sağlıklı geçirilebilmesi adına uyarılarda bulunuldu. Hekim kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği belirtilirken fiziksel aktivite ve tütün ile alkolden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada ise, “Düzenli hekim kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bu dönemde, yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Kemik sağlığınızı korumak için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenmeye dikkat edin. Haftada en az 5 gün, en az 30 dakika açık hava yürüyüşleri ve düzenli fiziksel aktivite ile kemik, kas ve kalp-damar sağlığınızı destekleyin. Sağlıklı kilonuzu koruyun.Tütün ve alkolden uzak durun” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

