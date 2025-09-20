Sağlık Bakanlığı'ndan şeker tüketimi uyarısı: Fazlası hastalıklara yol açıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından “Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” sebebiyle şeker kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Bu kapsamda hazır gıda alırken ürün etiketlerinin okunmasına, ilave şeker içermez ibaresi olan ürünler tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan şeker ve şekerli gıdaların fazla tüketiminin gereksiz enerji alımına, fazla kilo, besleyici değeri daha iyi olan diğer gıdaların tüketiminin azalmasına neden olacağı belirtilerek; metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, diş çürüğü riski oluşacağına dikkat çekildi.