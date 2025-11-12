Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik: Reklam ve kampanya paylaşımlarına kısıtlama

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, sağlık hizmetlerindeki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine köklü değişiklikler getirildi. Yeni düzenlemeyle, hasta veya yakınlarının teşekkür ve memnuniyet ifadelerinin reklam amaçlı kullanılması, öncesi-sonrası fotoğraflarının yorum ve beğeniye açık paylaşılması, ücret ve kampanya bilgilerine yer verilmesi yasaklandı. Uluslararası sağlık turizmine ise yurt dışına yönelik olmak kaydıyla ayrı kurallar belirlendi.



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, hekimlerden özel sağlık kuruluşlarına ve uluslararası sağlık turizmi aracılarına kadar geniş bir kesimi kapsıyor.

Yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamak ve bilgilendirme faaliyetlerini belirli ilkelere bağlamak olarak belirlendi.Yönetmelikle getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri, sosyal medya ve diğer mecralardaki hasta deneyimi paylaşımlarına yönelik oldu. Buna göre, hasta veya yakınlarının sağlık hizmetine yönelik teşekkür veya memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam niteliğinde paylaşım yapılması yasaklandı.Ayrıca, tıbbi işlem öncesi ve sonrasını gösteren görsel paylaşımların yorum, beğeni ve yeniden paylaşım gibi kullanıcı etkileşimlerine kapatılması zorunlu hale getirildi. Bu kuralın ihlalinden, paylaşımı yapan sağlık tesisi veya hekim sorumlu tutulacak.