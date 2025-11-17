Sağlık Bakanlığı: 'Prematüre bebekler, uzman desteği ile sağlıklı bir yaşama sahip olabilir'

  • Haberler
Sağlık Bakanlığı, Dünya Prematüre Günü ile ilgili yaptığı açıklamada gebelik planladığında ve gebelik boyunca aile hekimine veya kadın doğum uzmanına rutin kontrollerin mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Prematüre Günü kapsamında gebelik süreci ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Prematüre bebeklerin doğum sonrasındaki uzman desteği ile sağlıklı bir yaşama sahip olabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Gebelik süresi ortalama 40 haftadır. Anne karnında 37. haftasını doldurmadan doğan bebekler, "prematüre" olarak dünyaya gelir. Prematüre bebekler, doğum sonrasındaki uzman desteği ile sağlıklı bir yaşama sahip olabilir. Gebelik planladığınızda ve gebeliğiniz boyunca aile hekimine veya kadın doğum uzmanına rutin kontrollerinizi yaptırın” denildi.

