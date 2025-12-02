Sağlık Bakanlığından 'Hayat Kurtarma Zinciri' çağrısı

  • Haberler
Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, 'Hayat kurtarma zincirinin halkası ol. 112'yi arayarak profesyonel yardımın en hızlı şekilde olay yerine ulaşmasını sağla. Kalp durduğunda, güçlü ve ritmik göğüs basılarıyla kan dolaşımını geçici olarak destekle. OED cihazını talimatlara göre kullanarak kalbin normal ritmine dönmesine yardımcı ol' denildi.

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında vatandaşlara “hayat kurtarma zincirinin bir parçası olma” çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “112'yi arayarak profesyonel yardımın en hızlı şekilde olay yerine ulaşmasını sağla. Kalp durduğunda, güçlü ve ritmik göğüs basılarıyla kan dolaşımını geçici olarak destekle. OED cihazını talimatlara göre kullanarak kalbin normal ritmine dönmesine yardımcı ol” ifadeleri kullanıldı.

