Sağlık Bakanlığından 'Hayat Kurtarma Zinciri' çağrısı
Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, 'Hayat kurtarma zincirinin halkası ol. 112'yi arayarak profesyonel yardımın en hızlı şekilde olay yerine ulaşmasını sağla. Kalp durduğunda, güçlü ve ritmik göğüs basılarıyla kan dolaşımını geçici olarak destekle. OED cihazını talimatlara göre kullanarak kalbin normal ritmine dönmesine yardımcı ol' denildi.
