Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu

Kayseri'de Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası için sağlık personelleri seferber oldu.

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  • 08.02.2023 10:23
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:41
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Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası için sağlık personelleri seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan deprem bölgesine yardım için Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kampanya başlatıldı. Sağlık personellerinin seferber olduğu yardım kampanyasını duyan vatandaşlar da yardım malzemesi getirerek destek oldu. Kampanyada çocuklar için oyuncak, mama ve bebek bezi gibi malzemeler hazırlanırken, temel gıda malzemelerinden oluşan kolilerin de bulunduğu 1 tır yola çıkarıldı.

Kampanyalarının vatandaşların da yardımı ile birden bire büyüdüğünü söyleyen Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, “İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık personelimizle beraber dokunabildiğimiz kadar cana dokunabilmek için en ufak bir katkımız bile olsa, eldiven çorap bile olsa bir kişiye bile yardım ulaştırabilmek maksadıyla ufak çaplı başlattığımız yardım birden bire büyüyerek 1 tır yardım malzemesi haline dönüştü. Duyarlı tüm personelimize, tüm halkımıza, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Personelimizin yardımı ile yüklenen 1 tır malzemeyi birazdan Hatay’a doğru yola çıkarmaya hazırlanıyoruz. İnşallah sağ salim yerine ulaşacak ve dokunması gereken bir cana dokunacak” dedi.

Horoz, “Haklı olarak vatandaşlarımız eli kolu bağlı oturmak istemiyor. Afet bölgesi için ne yapabilirse, ufak bir şey bile olsa herkes elinden geleni yapmak için bir çaba gösteriyor. Herkes resmi kanallardan valilik, AFAD ya da Kızılay ile irtibata geçerek, ulaştırmak istedikleri yardımları resmi kuruluşlar vasıtasıyla ulaştırabilirlerse yerine daha kolay ulaşacağını düşünüyorum. Herkes bu kanallar vasıtasıyla yardımlarını ulaştırırlarsa daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

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İHA

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