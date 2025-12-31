Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcularından 8 madalya

Yalova’da 13-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Sağlık Erva Spor Kulübü sporcuları 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kapsamda Ayşegül Açık 1., Fuat Kılıçaslan 1., Eren Arı 1., Halime Çiçek 2., Musa Songur 2., Samet Yiğit 3., Rabia Gizem Gül 3., Zeynep Ülker 3’üncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde ettiği derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörleri Nurten Kurt’u tebrik ederek, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında katılacakları Wushu Milli Takım Seçmesinde başarılar diledi.