Sağlık ERVA sporcusu Ayşegül Açık, Muaythai Dünya Şampiyonasına gidecek

Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda çıktığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Muaythai Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımına dahil edildi.

Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Diyarbakır’da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda çıktığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Açık, elde ettiği başarıyla 16-26 Haziran tarihlerinde Malezya’da düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye’yi Milli Takım kadrosuna seçildi. Genç sporcu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sporcumuzun Türkiye Şampiyonluğu ve Milli Takım başarısı, kulübümüz ve şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek olan Ayşegül Açık’a başarılar diliyor, ülkemize ve şehrimize yeni gururlar yaşatacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.