Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Kayseri'de, Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğiyle düzenlenen '3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu', sağlık camiasını bir araya getirdi. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla gerçekleştirildi. Doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri, bisikletleriyle bahçe etrafında pedal çevirdi.
Etkinlikte, katılımcılarla yakından ilgilenen organizatörler, bisiklet sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin de etkinliğe katılarak destek verdi.
Etkinlik öncesinde yapılan konuşmalarda, doktorların toplumda sağlıklı yaşamı teşvik etme rolüne vurgu yapıldı. Katılımcılar, bisiklet turunun ardından keyifli anlar yaşadı ve sağlık bilincinin artırılması adına önemli bir adım atıldığını belirtti.
Bu tür organizasyonların, toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.