  • Sağlık-İş Sendikası ile ERÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Erciyes Üniversitesi bünyesinde görev yapan üyelerini kapsayan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası üniversite bünyesinde görev yapan üyelerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi, Rektör Fatih Altun ve Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer tarafından imzalandı.

Konuya ilişkin Başkan Salcanlıer tarafından yapılan açıklamada; "Daha güçlü, daha adil ve daha güzel hakları birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

