Sağlık-İş Sendikasından hastane önünde açıklama 'Bu adaletsizlik artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir'

Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde Kamu Çerçeve Protokolünden kaynaklanan 1250 kamu işçisinin hak edişleri olan geriye dönük ödemelerin ödenmemesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, “Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025–2026 Kamu Çerçeve Protokolü 02.08.2025 tarihinde imzalanmıştır. Ancak bu süreç, hükümetin emeği hiçe sayan, işçinin alın terini görmezden gelen teklifleri nedeniyle son derece sancılı geçmiştir. Türk-İş Konfederasyonumuzun aldığı eylem kararları doğrultusunda sendikamız üzerine düşeni yapmış, tüm baskılara ve grev yasaklarına rağmen işçilerimizin haklarını savunmuştur. Bugün gelinen noktada; 01.01.2025 tarihinden bu yana işçilerin geriye dönük hak edişleri olan maaş, ikramiye ve ücret farkları ortalama 100-140 bin TL tutarındaki alacaklar 9 aydır ödenmemiştir. Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 560 bini genel bütçeden ödemesini almışken, üniversite hastaneleri gibi döner sermayeli işletmelerde çalışan 40 bin işçi hâlâ bekletilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödemeleri taksitlendirme yoluyla yapacağı yönündeki açıklaması bizler açısından asla kabul edilemezdir. Bizler emeğimizi peşin verdik, karşılığını da peşin hak ettik. Hiçbir işçi taksitle çalışmamış, taksitle emek vermemiştir. Buna rağmen aynı kurum çatısı altında bazı çalışanlara ödemeler gününde ve eksiksiz yapılırken, diğerlerine “taksit” dayatılması hukuka, hakkaniyete ve çalışma barışına tamamen aykırıdır. Buradan açıkça ilan ediyoruz ve yetkililere sesleniyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız, Çalışma Bakanına, Hazine ve Maliye Bakanına, Milletvekillerimize sesleniyoruz; Bu adaletsizlik artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir. Sürekli tekrarlanan bu sorun, kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulmak zorundadır. Yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını derhal ödeyin! Sağlık işçilerini yok saymaya, görmezden gelmeye son verin” diye konuştu.

Başkan Salcanlıer, eylem takvimini açıklayarak; “Sendika olarak bu sürecin yükünü sırtlandık, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Haklarımız ödenmediği takdirde eylem takvimimiz şu şekildedir: 29 Eylül Pazartesi: Öğlen arası 1 saat hastane önünde oturma eylemi, 30 Eylül Salı: Sabah 1 saat iş bırakma eylemi, 1 Ekim Çarşamba: Yarım gün iş yavaşlatma (Taksitli çalışma) eylemi 3 Ekim Cuma: Ödemeler yapılmadığı takdirde yeni ve daha kapsamlı eylem kararları kamuoyuna duyurulacaktır. İşçi sınıfının onurunu ve emeğin kutsallığını korumak için gerekirse mücadelemizi daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.