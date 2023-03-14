Sağlık memuru otomobilin içerisinde ölü bulundu

Niğde’de sağlık memuru olduğu öğrenilen 1 kişi, aracında ölü bulundu.

Niğde’de sabah saatlerinde belediye yanında park halindeki araç içerisinde hareketsiz durum birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden kişinin sağlık memuru Behzat Emen olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede herhangi bir ateşli silah veya bıçak izine rastlamazken, şahsın kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği üzerinde durdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.