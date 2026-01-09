Sağlık Müdürlüğünden Karbonmonoksit uyarısı: 'Tedbir hayat kurtarır'

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Görünmez Tehlike: Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve fark edilmesi zor, ölümcül bir gazdır. Özellikle soba, kombi, şofben gibi yakıtla çalışan cihazların yanlış kullanımı ve lodoslu havalar riski artırır” denildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu kapsamda il Sağlık Müdürlüğü tarafından da karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Doğalgaz ve baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmesi gibi risklere yol açabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Görünmez Tehlike: Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve fark edilmesi zor, ölümcül bir gazdır. Özellikle soba, kombi, şofben gibi yakıtla çalışan cihazların yanlış kullanımı ve lodoslu havalar riski artırır Hayati Önlemler: Bacalı cihazları lodoslu havalarda kullanmayın, menfezleri asla kapatmayın, kombi, soba ve bacaların bakımını yaptırın, kapalı alanlarda mangal, jeneratör ve araç çalıştırmayın, mümkünse karbonmonoksit dedektörü kullanın. Belirti varsa (baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik): Ortamı hemen havalandırın, kişiyi temiz havaya çıkarın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın, Tedbir hayat kurtarır” denildi.