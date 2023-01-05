İldem' e yeni hastane

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İldem bölgesine yapılması planlanan hastane hakkında bilgi verdi. Kayseri’nin nüfusunun giderek arttığını ve il dışından da hastaların buraya geldiğini belirten Erşan, bu nedenle İldem bölgesinde 200 yatak kapasiteli yeni bir hastanenin yapılacağını kaydetti. Kayseri'deki hastanelerin yatak kapasiteleri hakkında da bilgi veren Erşan, “Biz 10 bin kişiye düşen yatak kapasitesi olarak standartları belirleriz. Kayseri’de Şehir Hastanemizin yatak kapasitesi 1607 yatak. Aynı şekilde özel sektörde 1150 civarında bir yatak kapasitesi söz konusu. Üniversitemizde de 1300 yatak kapasitesi var. Elbette bizi sıkan zora sokan bir durum söz konusu değil ama Kayseri’ye il dışından da bölgeye hitap ettiği için çok ciddi sayıda hasta gelmekte. Kayseri büyük bir şehir ve nüfusu da giderek artan bir şehir olduğu için bakanlığımızın yatırım programına almasıyla birlikte İldem bölgesinde 200 yataklı bir hastane projesi söz konusu. Bunun da geçtiğimiz 23 Temmuz’da proje ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de bakanlıktan bir heyet, yerinde inceleme yapmak üzere şehrimize geldiler. Şu an projesi çizilmekte. Proje bittikten sonra da inşaat ihalesine çıkılarak şehrimize bu hastane kazandırılmış olacak. Hastane o bölgede rahatlama sağlayacak” şeklinde konuştu.