Sağlık personellerine 'Anne Sütü Danışmanlığı ve Tamamlayıcı Beslenme' eğitimi
Erciyes Üniversitesi’nde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, doğum hizmeti veren sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline ‘Anne Sütü Danışmanlığı ve Tamamlayıcı Beslenme Eğitimleri’ konulu eğitimlerini tamamlayarak kursiyerlere belgeleri verildi. Eğitimin son oturumuna, Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, ÇEKÜS Eğitim Sorumlusu Dr. Gülsevim Akalın ile Ebe Gülgün Yılmaz ve Kübra Sırsaklar katılarak katılımcılara anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, süt artırma yöntemleri ve tamamlayıcı beslenme süreçleri konularında eğitim verdi. Programın sonunda kursiyerlere belgeleri verildi.