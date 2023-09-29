Sağlık turizmi Kozaklı' da hizmet veriyor

Divaisib Termal Turizm Limited Şirketi Genel müdürü Hüseyin Sami Terzioğlu yaptığı açıklamada Divaisib 2007 yılında hizmete başlamıştır. 1980’lerden sonra gelişimini hızlandırmış ve 2000’li yıllarda Kozaklı merkezde termal otellerin sayısı artmaya başlamıştır. Divaisib’deki termal suyun kaynak sıcaklığı 97 derecedir. Bu termal su, bel fıtığı ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Ayrıca gençleştirici ve rahatlatıcı radon gazı içermektedir dedi.

Terzioğlu daha sonra şunları söyledi: Divaisib, Ramazan ayı hariç olmak üzere 11 ay boyunca müşterilerimize hizmet vermekteyiz.. Divaisib’in ağırlıklı müşteri kitlesi İç Anadolu Bölgesi’nden ve özellikle Gaziantep ilinden gelmektedir. Hedef kitlemiz ise orta gelirli müşterilerdir.

Divaisib Termal Resort Hotel Spa, Kozaklı’da yer almaktadır. Otelin restoranında leziz Türk yemekleri sunulmaktadır. Ayrıca toplantı salonları ve SPA hizmetleri de mevcuttur.

Divaisib Termal Resort Hotel & Spa, Genel müdürü Sami Terzioğlu Pandemi döneminde ve günümüz olumsuz ekonomik koşullarında sıkıntı yaşadıklarını ancak bunun geçici olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kapadokya bölgesine tur imkanları da sağlamaktadır. Bu bölge, peri bacaları ve taştan oyma evleri ile ünlüdür, Otelimize yaklaşık 75 km uzaklıkta olup Kaoadokya ya gelen turistlerin Kozaklı termallerine geldiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.Bütün amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu ifade eden Terzioğlu Kozaklı Termal otelleri olrak gelecekte daha kaliteli hizmet vermek için çaba sarfettiklerini ifade etti.