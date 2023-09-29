Sağlık turizmi Kozaklı' da hizmet veriyor

Terzioğlu çoğunlukla İç anadolu ve Gaziantep halkına hizmet vermekteyiz

PAYLAŞ
  • 29.09.2023 09:42
  • Güncelleme: 29.09.2023 09:48
Sağlık turizmi Kozaklı' da hizmet veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Divaisib Termal Turizm Limited Şirketi Genel müdürü Hüseyin Sami Terzioğlu yaptığı açıklamada  Divaisib  2007 yılında hizmete başlamıştır. 1980’lerden sonra gelişimini hızlandırmış ve 2000’li yıllarda Kozaklı merkezde termal otellerin sayısı artmaya başlamıştır. Divaisib’deki termal suyun kaynak sıcaklığı 97 derecedir. Bu termal su, bel fıtığı ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Ayrıca gençleştirici ve rahatlatıcı radon gazı içermektedir dedi.

Terzioğlu daha sonra şunları söyledi:  Divaisib, Ramazan ayı hariç olmak üzere 11 ay boyunca müşterilerimize hizmet vermekteyiz.. Divaisib’in ağırlıklı müşteri kitlesi İç Anadolu Bölgesi’nden ve özellikle Gaziantep ilinden gelmektedir. Hedef kitlemiz ise  orta gelirli müşterilerdir.

Divaisib Termal Resort Hotel Spa, Kozaklı’da yer almaktadır. Otelin restoranında leziz Türk yemekleri sunulmaktadır. Ayrıca toplantı salonları ve SPA hizmetleri de mevcuttur.

Divaisib Termal Resort Hotel & Spa,  Genel müdürü Sami Terzioğlu Pandemi döneminde ve günümüz olumsuz ekonomik koşullarında sıkıntı yaşadıklarını ancak bunun geçici olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kapadokya bölgesine tur imkanları da sağlamaktadır. Bu bölge, peri bacaları ve taştan oyma evleri ile ünlüdür, Otelimize yaklaşık 75 km uzaklıkta olup Kaoadokya ya gelen turistlerin Kozaklı termallerine geldiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.Bütün amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu ifade eden Terzioğlu Kozaklı Termal otelleri olrak  gelecekte daha kaliteli hizmet vermek için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Kurumsal Haber

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi Eğitimleri Yapıldı

Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi Eğitimleri Yapıldı

Kayseri'de Çerkez defilesi göz kamaştırdı

Kayseri'de Çerkez defilesi göz kamaştırdı

Sağlık turizmi Kozaklı' da hizmet veriyor

Sağlık turizmi Kozaklı' da hizmet veriyor

Hak Sahipliği Başvuruları 4 Ekim'e Kadar Uzatıldı

Hak Sahipliği Başvuruları 4 Ekim'e Kadar Uzatıldı

100 bin Kişi Melikgazi Belediyesi'ne Anında Ulaştı

100 bin Kişi Melikgazi Belediyesi'ne Anında Ulaştı

Yamaç Paraşütü Düştü: 2 Yaralı

Yamaç Paraşütü Düştü: 2 Yaralı

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan'a gitti

Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

Kayseri'de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Kayseri’de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den yeşil geleceğe adım: Kayseri'de yenilenebilir enerji

Büyükşehir'den yeşil geleceğe adım: Kayseri'de yenilenebilir enerji

Demirtaş, CHP il disiplin kurulundan istifa etti

Demirtaş, CHP il disiplin kurulundan istifa etti

Kayseri Şehir Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği hizmete açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği hizmete açıldı

Dehşet anları kamerada: Köpek gence böyle saldırdı

Dehşet anları kamerada: Köpek gence böyle saldırdı

Ayçiçeği Hasadı Tomarzalı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Ayçiçeği Hasadı Tomarzalı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü