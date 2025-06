Sağlıklı Beslenme Üzerine Bilim Kafe'de Öneriler

Hunat Hatun Medresesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. İnanç, sağlıklı beslenmenin bilimsel temellerini ve doğru beslenmenin yaşam kalitemizi nasıl artırabileceğini anlattı. Konuşmasına, “Sağlıklı olmak bedenen, ruhen ve sosyal açıdan iyi olmaktır” sözleriyle başlayan İnanç, beslenmenin anne karnında başladığını ve yaşam boyu süren bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Maksimum sağlık için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite, sigarasız bir yaşam, stresten uzak durmak ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken İnanç, sağlıklı bir yaşam için bu unsurların bir arada bulunması gerektiğini belirtti.

Yeterli ve dengeli besin ögelerinin seçiminde kişinin yaşı, cinsiyeti, boyu ve içinde bulunduğu durumların (gebelik, emziklilik gibi) dikkate alınması gerektiğini ifade eden İnanç, Türkiye’ye özgü Beslenme Rehberi'nde yer alan süt, et, yumurta, kurubaklagiller, tahıllar, sebze ve meyvelerin her öğün ve her gün yeterli miktarda tüketilmesinin, başta obezite olmak üzere kalp damar hastalıkları, diyabet, kemik kırılmaları, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları ve bazı kanser türlerinden korunmada kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ayrıca, günlük su alımının, zeytinyağı tüketiminin ve fiziksel aktivitenin de sağlık üzerindeki olumlu etkilerine değinen İnanç, minimum hastalık riski için maksimum sağlığın sağlanabileceğini belirtti. Program sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak etkileşimde bulundu.